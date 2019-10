Ianis Hagi, scos de pe teren in derbiul Standard - Genk, dupa ce a fost lovit dur cu cotul. Poate rata intalnirea de gala cu Liverpool

Ziare.

Genk a pierdut partida derbi de la Standard Liege , scor 0-1, cu Ianis Hagi titular, parasind insa terenul dupa o accidentare destul de dura in minutul 60.Chiar daca nu a fost folosit de Cosmin Contra in partida cu Norvegia nici macar un minut, Hagi a fost folosit titular la Genk pentru a patra oara consecutiv in campionat . Campioana Belgiei a facut o prima repriza foarte buna la Liege, fara insa sa marcheze, cu un Ianis foarte activ cu centrarile sale, totusi fara sa ameninte si poarta direct.In minutul 57, romanul a primit un cot violent in urechea stanga de la Gavory in careul advers, a primit ingrijiri medicale pe teren, a incercat sa mai joace 2-3 minute, dar a trebuit sa cedeze, fiind vizibil ametit. A fost inlocuit apoi cu Hrosovsky.Unicul gol al intalnirii a venit prin Bastien in minutul 84, sut de la marginea careului de 16 metri. Pasa de gol a venit de la fostul dinamovist Collins Fai, iar reusita o puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Dupa acest meci, Genk ramane pe loc de play-off, 6, cu 16 puncte. Liege e pe locul 2 cu 23 de lungimi, la 3 sub lidera Club Brugge, cu 26 de puncte.Echipele de start:De remarcat ca romanul Denis Dragus de la Standard nu a prins nici macar lotul.Ramane de vazut daca accidentarea romanului il va face sa rateze meciul de saptamana viitoare de Champions League cu detinatoarea trofeului, FC Liverpool