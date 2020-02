Ianis Hagi si-a cucerit colegii de la Rangers: Ce spun acestia despre fotbalistul roman

Ziare.

Fundasul Connor Goldson a dezvaluit ca este impresionat de faptul ca Ianis loveste la fel de bine mingea cu ambele picioare."Ianis e bun, are calitate si loveste bine mingea cu ambele picioare. L-am intrebat recent daca e dreptaci sau stangaci si n-a stiut ce raspunda. Poti vedea cum bate cornere cu stangul, lovituri libere cu dreptul si pur si simplu se vede ca are calitate buna in ambele picioare.Poate ca mai are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta, dar s-a vazut ca are calitate", a afirmat Goldson pentru Rangers TV.Ianis Hagi a reusit o pasa decisiva in partida cu Livingston, castigata de Rangers cu 1-0.El este imprumutat pana in vara in Scotia, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.