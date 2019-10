Ianis Hagi si Nicusor Stanciu, titulari in grupele Ligii Campionilor: Cum s-au descurcat cei doi fotbalisti romani

Ziare.

com

Ianis Hagi a evoluat pana in minutul 90+1 in remiza pe care Genk a inregistrat-o cu Napoli , intr-un meci din grupa E, scor 0-0.Fotbalistul roman a fost destul de prezent in joc, dar nu a avut multe realizari. A ratat o ocazie uriasa pe final, cand a sutat pe langa poarta din centrul careului.Intr-un meci din grupa F, Nicusor Stanciu a fost titular in infrangerea suferita de Slavia Praga, scor 0-2, cu Borussia Dortmund.Internationalul roman a evoluat pana in minutul 83 si a avut o ocazie importanta de a marca in prima repriza, din lovitura libera.Ambele goluri ale meciului au fost marcate de Hakimi. Dupa acest rezultat, Slavia Praga ramane cu un singur punct dupa primele doua etape.C.S.