Ianis Hagi si Razvan Marin, rezerve neutilizate in partidele disputate de Genk si Ajax

Razvan Marin a fost criticat in ultima perioada, asa ca antrenorul Ten Hag l-a lasat pe banca tot meciul in partida castigata de Ajax in deplasare, scor 4-1 la Sparta Rotterdam, goluri marcate de Promes, Tadici din penalti si o dubla Ziyech. "Lancierii" sunt liderii din Olanda cu 10 puncte, atat cat au si cei de la Willem Tilburg.In ultimul meci, cel din Champions League cu APOEL Nicosia, Marin a fost introdus abia cateva minute in prelungirile partidei.In fine, Ianis Hagi a fost lasat de antrenorul Felice Mazzu pentru a doua oara la rand pe banca, duminica avand loc derbiul formatiilor de Liga Campionilor din Belgia, 1-1 cu Club Brugge.Gazdele au deschis scorul prin Deli in minutul 41, in timp ce Racing Club a egalat prin capitanul Dewaest in minutul 67.Brugge e pe 2 in Belgia cu 11 puncte, in timp ce RC este pe locul 5, cu 10 puncte.Este al treilea meci din acest sezon care fiul lui Gica Hagi nu este folosit deloc de cand s-a transferat de la Viitorul la Genk.Pentru Razvan Marin a fost pentru prima data cand a fost rezerva neutilizata la Ajax, el avand acolo 6 meciuri in acest sezon ca integralist.