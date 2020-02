Ianis Hagi, titular din nou pentru Rangers

Ziare.

com

Partida va incepe la ora 21:45. Ramaneti pe Ziare.com pentru detalii despre evolutia lui Ianis.Acesta este al treilea meci la rand ca titular pentru Ianis in tricoul lui Glasgow Rangers.Amintim ca Ianis este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare de 5 milioane de euro.-revenim cu detalii-