Ianis Hagi, uitat din nou pe banca de rezerve

Mijlocasul roman a ramas pe banca de rezerve pana la finalul meciului incheiat cu victoria lui Genk, cu 2-1.Ito (min.12) si Onuachu (min.60) au marcat golurile invingatorilor, in timp ce pentru oaspeti a punctat Amani, in minutul 63.Cu acest succes, Genk a ajuns la 31 de puncte si se afla pe locul 8 in clasamentul din Jupiler League.Doar 718 minute a jucat Ianis Hagi pentru Genk in acest sezon.4 milioane de euro a platit campioana Belgiei pentru a-l transfera in vara pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.