Ianis Hagi viseaza la tricoul cu numarul 10 la echipa nationala

Intrebat direct daca urmeaza in viitor acest numar, dupa ce a evoluat avand pe echipament 8 si 11, Ianis nu a ascuns ca vrea tricoul in care tatal sau a stralucit."Usor, usor o sa port si tricoul cu numarul 10. Oricum, acela este rolul meu. Cand intru pe teren, incerc sa aduc ceva in plus jocului", a spus Hagi junior intr-o conferinta de presa.In prezent, "decar" al Romaniei este de o buna perioada de timp Alexandru Maxim, mijlocasul celor de la Mainz, care nu straluceste insa deloc in Germania.Cand acesta a lipsit de la nationala, tricoul cu numarul 10 a fost purtat de Gicu Grozav, atacantul ungurilor de la Kisvarda.Ianis Hagi este anuntat titular in meciul dintre Romania si Malta, din preliminariile Euro 2020, partida ce va avea loc duminica seara la Ploiesti.M.D.