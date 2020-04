Ilie Dumitrescu dezvaluie de ce Ianis Hagi nu a ajuns la Real Madrid sau FC Barcelona

Ziare.

com

In opinia lui Dumitrescu, Ianis ar fi jucat acum la FC Barcelona sau Real Madrid daca ar fi avut plecarea de pe loc a tatalui sau.Are o singura problema Ianis Hagi: este pus in oglinda cu tatal sau. Daca vorbim de biomecanica de lovire a balonului, Ianis nu se poate ridica la nivelul lui Gica, cu suturile acelea de la distanta si cu tot ce facea el. Dar e aproape de tatal sau, chiar daca nu are plecare aia de pe loc. Dar pasa decisiva, ultima pasa e foarte buna. Daca erai purtator de balon si Gica te prindea cu fata, era foarte greu sa il opresti.Daca Ianis avea acea explozie ca a lui Gica, el era acum la Barcelona sau la Real Madrid. Ianis e cerebral, are maturitate in joc, dar sa nu ne asteptam de la el sa scoata 3-4 jucatori din joc. Aminteste-ti de al doilea gol din meciul cu Braga. A ajuns la maturitate Ianis acum, deci are aceasta calitate, de ultima pasa, sa fie in joc, sa finalizeze", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport Ianis Hagi este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar clauza sa este in valoare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Recent, in presa din Scotia au aparut informatii contradictorii legate de viitorul lui Ianis.C.S.