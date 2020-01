Inca o veste proasta pentru Ianis Hagi la Genk. Campioana Belgiei a cumparat un jucator pe acelasi post cu romanul

Ziare.

Si acum pare din ce in ce mai clar ca viitorul romanului in Belgia este foarte nesigur. Si asta pentru ca trupa campioana din Jupiler League tocmai a transferat un jucator pe acelasi post cu romanul. Campioana Genk a anuntat oficial faptul ca l-a transferat pe Kristian Thorstveidt, un norvegian de 20 de ani, stangaci, pentru care Genk a platit 1,5 milioane de euro celor de la Viking Stavanger.Inainte de a pleca din Norvegia, Thorstveidt a marcat 12 goluri in acest sezon si a oferit si 3 pase decisive, in 31 de partide in care a evoluat.Nordicul a semnat un contract pana in 2023.La 21 de ani, Hagi a prins foarte putine minute la Genk, fata de cum ne asteptam. In ultimele 3 partide, a prins 19 minute cu Napoli in Champions League, cu Beveren 22, iar cu Anderlecht a stat pe teren 29 de minute.Doar 19 meciuri a prins Hagi din vara trecuta la belgieni, rastimp in care a marcat de 3 ori.4 milioane de euro a platit Genk in vara Viitorului, in conditiile in care cota de piata la acest moment a baiatului lui Gica Hagi este de 6 milioane.Citeste si:D.A.