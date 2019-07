L'Equipe dezvaluie ca Ianis Hagi a fost la un pas sa semneze cu o alta echipa

Ziare.

com

Publicatia franceza L'Equipe dezvaluie in editia tiparita de marti ca Olympique Marseille a fost foarte interesata de fotbalistul in varsta de 20 dea ani.Olympique Marseille se confrunta, insa, cu probleme financiare si n-a putut satisface pretentiile financiare ale lui Gica Hagi.8 milioane de euro ar fi cerut Gica Hagi in schimbul transferului fiului sau.Conform sursei citate, negocierile dintre cele doua cluburi erau intr-un punct bun, insa Marseille avea nevoie sa cedeze cativa jucatori pentru a face rost de fonduri pentru transferul lui Ianis.In cele din urma, Ianis Hagi a ajuns la Genk, contra sumei de 10 milioane de euro, potrivit presei din Belgia.Gica Hagi a negat, insa, la conferinta de presa de dupa meciul cu Dinamo, ca suma ar fi atat de mare.5 ani e contractul pe care Ianis Hagi l-a semnat cu Genk, urmand sa aiba un salariu anual de 800.000 de euro.I.G.