Ladislau Boloni dezvaluie de ce Ianis Hagi nu se impune in Belgia: Concluzia trasa de antrenor

Antrenorul belgienilor de la Antwerp afirma ca Ianis este talentat, dar acest lucru nu este suficient si ii recomanda sa munceasca mai mult si sa se dezvolte din punct de vedere fizic."Campionatul belgian nu e atat de tehnic, insa fizic si mental trebuie sa fii foarte pregatit. Exigentele prin care cei de acasa masoarra valoarea jucatorilor nu corespund cu cele din strainatate. Se supraevalueaza. Nu doar presa, ci si cei interesati sa creasca artificial valoarea cuiva. Tinerii romani nu sunt mai slabi ca altii, dar sunt supraevaluati de la primul pas.Eu cred ca Ianis este un jucator cu un talent interesant, cu o tehnicitate buna, lovea mingii foarte buna, trebuie sa gaseasca o cale de a-si valorifica aceste calitati. Ceea ce a facut pana acum nu este suficient, iar el stie asta. Nici la echipa nationala , nici la cea de club. Am discutat cu el o singura data in viata mea, 10 minute, e un baiat politicos", a spus Boloni pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Ianis a marcat 3 goluri in prima parte a sezonului pentru Genk si a fost trecut pe banca de rezerve.Genk a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta.C.S.