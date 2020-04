Lazio negociaza cu Genk transferul lui Ianis Hagi: Suma ceruta de belgieni

Ziare.

Publicatia Todo Fichajes anunta ca gruparea italiana a inceput deja negocierile cu Genk pentru transferul internationalului roman.Fotbalistul e dorit cu insistenta de directorul sportiv al gruparii din capitala Italiei, Igli Tare.Potrivit sursei citate, Genk le-a transmis italienilor ca-l e dispusa sa-l cedeze pe Ianis in schimbul a 6 milioane de euro.Ianis Hagi a ajuns in vara anului trecut la Genk, care a platit 4 milioane de euro pentru a-l achizitiona de la Viitorul.In iarna, insa, Ianis a fost cedat sub forma de imprumut la Rangers, iar scotienii au optiunea sa-l transfere in vara contra sumei de 5 milioane de euro.I.G.