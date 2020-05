Lazio renunta la un campion mondial pentru Ianis Hagi

Ziare.

com

Gruparea italiana a renuntat "la urmarirea" lui Mario Gotze, campion mondial cu Germania in 2014, si se va concentra exclusiv pe transferul internationalului roman.Gazzetta dello Sport scrie ca Ianis e vazut ca alternativa perfecta la Gotze, ale carui pretentii financiare sunt considerate prea ridicate.Lazio spera ca Rangers nu-l va achizitiona pe Ianis si va putea astfel sa negocieze cu Genk.5 milioane de euro ar trebui sa plateasca Rangers pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk.In cazul in care scotienii nu vor activa optiunea din contract, Genk are libertatea de a-l vinde pe orice suma doreste pe fotbalistul adus in vara anului trecut de la Viitorul, in schimbul a 4 milioane de euro.I.G.