Legendarul Steven Gerrard, discurs plin de realism la adresa lui Ianis Hagi

Gerrard a indemnat la calm dupa reusita lui Ianis si a avut un discurs plin de realism, sustinand ca jucatorului in varsta de 21 de ani nu-i va fi deloc usor in Scotia."Sunt sigur ca oamenii vor fi luati de val acum deoarece a marcat un gol de trei puncte la debut. Dar inca mai are nevoie de timp sa se adapteze la terenurile diferite si echipele pe care le vom intalni. Este cu siguranta un talent, dar pentru el va fi complet diferit in Scotia fata de ligile in care a jucat.In Belgia este un fotbal mai tehnic si mai putin agresiv decat in Scotia. Dar lucrurile sunt asa cum sunt si era constient de asta cand a venit. Oricum, e mai bine facut din punct de vedere fizic decat pare. Este un baiat foarte puternic. Asa ca va fi bine. A continuat sa se ridice si asta este impresionant la el. Cand altii ar fi cedat, el si-a suflecat manecile si a gestionat bine situatia", a spus Gerrard intr-o conferinta de presa.Amintim ca tanarul fotbalist roman a marcat golul de 2-1 in partida cu Hibernian , in minutul 84, si a stabilit scorul final.Ianis a punctat cu un sut superb la coltul lung, care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.El a fost scos de pe teren in minutul 88, in aplauzele fanilor scotieni, care s-au ridicat in picioare pentru a-l ovationa.Acesta a fost al doilea meci pentru Ianis in tricoul lui Glasgow Rangers, de cand a fost imprumutat de la Genk.C.S.