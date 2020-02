Legendarul Steven Gerrard se inclina in fata lui Ianis Hagi dupa meciul fantastic din Europa League

Ziare.

La finalul meciului, Gerrard a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Ianis."Suntem norocosi ca este un talent incredibil. Scena e facuta pentru el! A fost o presiune uriasa, tatal lui venise pentru prima data sa-l vada pe Ibrox. Nu este doar un talent, ci si un luptator.Nu-i place sa piarda! A adus magia pe teren! Primul gol a fost fantastic si l-a marcat cu piciorul stang, despre care cred ca e piciorul lui mai slab, desi nu sunt inca sigur. A castigat multa incredere. La golul secund a avut noroc, dar norocul ti-l mai faci si singur", a spus Steven Gerrard la conferinta de presa.Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri.C.S.