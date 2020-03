Luis Figo, impresionat de Ianis Hagi

Ziare.

com

Fostul mare fotbalist portughez e la curent cu situatia lui Ianis si spune ca "are sange de fotbalist"."Am vazut ca lui Ianis ii merge foarte bine acum. Ianis are sange de fotbalist, tatal lui a fost cel mai bun roman din toate timpurile. Suntem prieteni, sunt foarte bucuros pentru ceea ce vad la Ianis", a spus Figo intr-un interviu pentru Pro TV.Luis Figo si Gica Hagi au fost colegi la FC Barcelona, in sezonul 1995/1996.3 goluri in 9 meciuri jucate are Ianis Hagi pentru Glasgow Rangers.I.G.