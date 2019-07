Manchester City, pe urmele lui Ianis Hagi: "Interes mare al lui Guardiola"

Ziare.

Directorul celor de la Viitorul , Cristian Bivolaru, spune ca Manchester City il doreste pe Ianis deoarece antrenorul Pep Guardiola este foarte interesat de tanarul mijlocas roman.Bivolaru sustine ca "cetatenii" ar fi vrut sa il transfere pe Ianis si apoi sa il imprumute in Spania, la Girona, iar daca jucatorul ar fi confirmat urma sa ajunga sub comanda lui Guardiola la Manchester."Repet ce s-a spus de atatea ori, primeaza interesul lui ca jucator. Toata lumea isi doreste ca el sa ajunga la o echipa unde sa joace, cu un antrenor care sa-l includa in strategia pe care o face pentru urmatoarele 2-3 sezoane. Un jucator la 20 de ani nu merge pentru a semna un contract pe un an sau doi. A aparut si varianta asta cu Barcelona , cu imprumut. Manchester cu imprumut. City. Va spunea de interesul mare al lui Guardiola. S-a discutat in presa varianta cu Girona, asta era, o afacere in trei. Dar Girona nu a ramas in Primera. Sunt multiple posibilitati. Nu e bine ca lucrurile sa se prelungeasca. A intrat in pregatire cu echipa si e normal sa stie cat mai repede ce drum va urma", a spus Bivolaru la ProX.Viitorul nu doreste sa il vanda pe Hagi unei echipe mari, care il va imprumuta imediat, obiectivul fiind de a-l ceda la o formatie mai mica, la care poate juca in mod constant.Genk, Borussia Dortmund, Spartak Moscova, Sevilla sau Ajax sunt cluburile care l-ar putea transfera pe Ianis in perioada imediat urmatoare.M.D.