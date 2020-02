Meciul lui Ianis Hagi a fost amanat in ultima clipa: Anuntul facut in Scotia

Ziare.

com

Partida trebuia sa inceapa la ora 17:00 (ora Romaniei), dar a fost amanata de arbitru.Terenul de pe Ibrox Park a fost inundat si nu se putea juca un fotbal de calitate.Deocamdata nu se stie cand va avea loc in cele din urma meciul.In aceste conditii, Ianis Hagi va disputa urmatorul meci pentru Rangers abia joia viitoare, cand formatia scotiana intalneste Braga in Europa League.Ianis Hagi este anuntat titular si in confruntarea din Europa League.C.S.