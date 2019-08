Mesajul lui Ianis Hagi catre colegii sai de la Genk dupa o noua infrangere in campionatul Belgiei

Ziare.

com

A fost o infrangere cu 2-0 acasa in fata celor de la Zulte Waregem, a doua deja in trei etape deja disputate, iar criza de rezultate pare sa se prefigureze la Racing Club.Mijlocasul roman a avut insa parte de un meci slab, fiind inlocuit dupa 68 de minute, dupa ce a avut doar 2 suturi pe poarta, ambele slabe, din lovituri libere.La finalul partidei, Ianis a tinut sa le transmita un mesaj colegilor sai prin intermediul unei retele de socializare: "Capul sus, baieti! Avem un sezon lung in fata", a sunat postarea romanului pe pagina sa de Facebook Hagi a fost adus in aceasta vara in Belgia de la Viitorul pentru suma de 4 milioane de euro.Baiatul lui Gica Hagi mai are in CV-ul sau si Fiorentina , dar in Italia nu prea i s-au acordat multe sanse de a juca.D.A.