Motivul pentru care transferul lui Ianis Hagi a picat, desi jucatorul a semnat cu o noua echipa

Oficialii clubului Viitorul au confirmat ca au avut o oferta concreta de la Girona, iar ProSport scrie ca Ianis a semnat si un precontract cu formatia iberica.Transferul nu se va mai materializa insa deoarece in intelegere era stipulata o clauza conform careia mutarea devenea oficiala doar daca Girona ramanea in prima liga din Spania.Dupa un final dezastruos de sezon, Girona a retrogradat, iar Ianis nu va mai ajunge la aceasta echipa.Fiul lui Gica Hagi are insa oferte numeroase din Belgia, Franta, Spania, Italia, Germania si Turcia si situatia sa va fi clarificata dupa finala Cupei Romaniei.Pentru a-l lasa sa plece, Gica Hagi cere garantii ca Ianis va fi titular la viitoarea echipa.Ianis a marcat 14 goluri in acest sezon si este cel mai valoros jucator de la Viitorul Constanta.C.S.