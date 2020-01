Mutu anunta ca il va convoca pe Hagi junior la nationala

Ziare.

"Briliantul" spera ca Ianis sa joace tot mai mult pentru Genk si sa isi faca loc in lotul nationalei de seniori, insa daca acest lucru nu se va intampla el este pregatit sa il aduca la tineret."Eu sper ca el sa joace. E important pentru echipa nationala. E prea mult sa ma gandesc ca l-as putea avea la mine, chiar daca e in varsta si poate sa joace la U21. Cred ca daca va avea continuitate, va fi selectionat pentru nationala mare. Dar daca nu joaca, il voi chema la U21", a explicat Mutu.Hagi cel mic traverseaza o perioada mai putin fasta in Belgia, acolo unde nu reuseste sa se impuna la Genk.Chiar daca belgienii au schimbat antrenorul situatia lui Ianis nu s-a schimbat, iar sansele ca el sa plece la o alta echipa sunt mari.M.D.