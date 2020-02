Nemultumiri in presa din Belgia, dupa meciul mare facut de Ianis Hagi in Europa League

Ziare.

com

Sursa citata noteaza ca Ianis se simte mult mai bine la Rangers, dupa ce in Belgia nu i s-au mai acordat sanse."Gafa majora comisa de Genk? Ianis Hagi a explodat la Rangers", titreaza jurnalistii de la Voetbal Nieuws "Romanul a ajuns imediat dupa Anul Nou la Rangers si s-a impus acolo imediat. Spre exemplu, in campionatul Scotiei are deja un gol marcat si a oferit o pasa decisiva. Apoi, cu Braga a mai marcat de doua ori. Ibrox a explodat, iar Hagi este deja in inimile fanilor lui Rangers. Daca o tine tot asa, Rangers va plati mai mult ca sigur cele 5 milioane de euro pentru a-l cumpara. Oare nu avea nevoie de mai mult timp la Genk?", adauga sursa citata.In cele 578 de minute disputate in campionatul Belgiei pentru Genk, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 4 pase decisive. Totusi, belgienii au decis sa renunte la el si l-au imprumutat la Rangers.Amintim ca Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.