Nota primita de Ianis Hagi dupa evolutia din Liga Campionilor

Ziare.

com

Mijlocasul ofensiv roman a fost unul dintre remarcatii partidei, fiind chiar aproape de gol pe finalul meciului, iar publicatia italiana Tuttomercatoweb i-a acordat nota 6."Ambidextru, Ianis s-a facut remarcat la constructie. S-a miscat bine pe toata durata jocului, demonstrans ca s-a integrat deja bine in mecanismul lui Genk"Vezi si: Ianis Hagi este deja idol la Genk: Iata ce s-a intamplat in momentul inlocuirii romanului 0-0 a fost scorul intalnirii dintre Genk si Napoli.4 milioane de euro a platit Genk in vara pentru transferul lui Ianis Hagi de la Genk.8 meciuri a disputat Ianis pana in prezent pentru campioana Belgiei, reusind 3 goluri si doua pase de gol.I.G.