Nota primita de Ianis Hagi dupa evolutia din ultimul meci

Drept urmare, fotbalistul in varsta de 21 de ani a primit doar nota 6 din partea celor de la The Scottish Sun Un singur jucator de la Rangers a primit nota 7, in timp ce alti sase au primit si ei 6. Trei jucatori au primit nota 5, iar unul 2 desi a jucat doar patru minute.Amintim ca Ianis Hagi a fost titular din nou pentru Glasgow Rangers in partida din campionatul Scotiei disputata in deplasarea de la Kilmarnock.In prima repriza, Ianis a creat o sansa buna de gol, dupa ce i-a pasat ideal din prima lui Aribo, dar sutul acestuia s-a dus pe langa poarta.Cateva minute mai tarziu, Ianis si-a incercat norocul din afara careului, dar a sutat slab, mult pe langa poarta.In partea secunda, jocul lui Ianis a fost destul de sters, avand un singur sut slab pe poarta.Steven Gerrard l-a scos de pe teren in minutul 83, in fluieraturile fanilor lui Kilmarnock, cand scorul era 1-1. Fara Ianis, Rangers a mai primit un gol si a pierdut meciul.C.S.