Nota primita de Ianis Hagi dupa ultimul meci in tricoul lui Genk

Tanarul fotbalist roman a prins pe teren ultimele 20 de minute si a reusit o pasa decisiva.El a primit astfel nota 6 din partea jurnalistilor belgieni de la publicatia Het Belang van Limburg. "La primul contact cu mingea a reusit un assist din corner. A fost precis cat timp a jucat. A avut pase bune si, cu putin noroc, isi putea imbunatati cifrele", a comentat publicatia belgiana.In total, Ianis a reusit 3 goluri si 4 pase decisive in meciurile din campionatul Belgiei.Genk ocupa locul 7 in campionat , cu 28 de puncte in 19 partide.C.S.