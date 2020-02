Nota primita de Ianis Hagi dupa ultimul meci in tricoul lui Rangers

Ziare.

com

Ianis a iesit la rampa printr-o pasa excelenta la singurul gol marcat de Rangers si a fost desemnat unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren.Fotbalistul roman a primit nota 7 din partea celor de la The Scottish Sun . Aceasta a fost cea mai mare acordata unui jucator de la Rangers. Doar Halliday si Arfield au mai primit 7.Amintim ca Ianis a pasat decisiv la golul marcat de Arfield , lasandu-l pe acesta singur cu portarul.De la transferul in Scotia, Ianis are un gol marcat si o pasa decisiva.Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro in cazul in care vrea sa-l cumpere de la Genk.C.S.