O echipa s-a retras din cursa pentru transferul lui Ianis Hagi: Iata motivul

Ziare.

com

Despre fiul lui Gica Hagi s-a scris ca ar fi dorit de Barcelona, Anderlecht, Standard Liege si multe altele, printre care si Sevilla Cotidianul Marca anunta, insa, ca FC Sevilla nu intentioenaza sa faca vreo oferta pentru Ianis.Numele lui Ianis Hagi nu s-ar afla pe lista de transferuri a directorului sportiv al gruparii andaluze, Monchi.In plus, cum multe echipe sunt interesate de transferul mijlocasului in varsta de 20 de ani, lui Monchi nu-i surade ideea de a lua parte la o licitatie pentru acesta.Vezi si:6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.In sezonul precedent, Ianis a marcat 14 goluri si a oferit 8 pase de gol in cele 39 de meciuri jucate in tricoul Viitorului.I.G.