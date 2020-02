O fosta legenda a Barcelonei il sfatuieste pe Gerrard cum sa il foloseasca pe Ianis Hagi: Poate prelua rolul lui Leo Messi

Ziare.

com

Ronald de Boer a fost fascinat de jocul pe care l-a etalat romanul in primele sale partide din Scotia. Intr-unul dintre ele, a si marcat un gol, golul decisiv al victoriei cu Hibernians, scor 2-1.Fostul mijlocas de la Ajax l-a sfatuit dupa aceste jocuri pe Gerrard sa il foloseasca pe Hagi in rolul de coordonator si de extrema dreapta pe care le are si Messi la Barcelona, fosta grupare a olandezului, printre altele."Dupa cum ati vazut, Ianis are calitate pentru a juca la Ajax. Hagi este o achizitie incredibila pentru Rangers. Are multa creativitate in rolul lui Lionel Messi , din partea dreapta a terenului.El trebuie jucat pe acest post. O calitate extraordinara este faptul ca loveste bine mingea cu ambele picioare. Finalizarea din meciul de miercuri a fost extraordinara", puncta intr-o analiza in extenso batavul pentru cotidianul Herald Scotland Fratele mult mai cunoscutului Frank de Boer a evoluat la Rangers in perioada 2000 - 2004.Dupa analiza lui de Boer a mai venit la adresa lui Ianis Hagi si o lauda din partea jurnalistilor britanici de la FourFourTwo , care l-au inclus recent pe roman in topul celor 13 jucatori care activeaza in prezent si care au tati celebri, alaturi de nume ca Maldini, Thuram, Sane, Haaland sau Djorkaeff.Glasgow Rangers este calificata in sferturile Cupei Scotiei, iar in campionat este pe locul 2, la 7 puncte in spatele liderei Celtic, dar si cu un meci in minus de disputat.Ronald de Boer a evoluat la Barcelona intre 1999 - 2000, bifand 37 de meciuri si un gol marcat.D.A.Citeste si: