Oficialii lui Rangers i-au facut o promisiune superba lui Ianis Hagi

Astfel, oficialii lui Rangers i-au promis lui Ianis ca vor activa clauza de cumparare definitiva de la Genk, in valoare de 5 milioane de euro, desi jucatorul a ajuns in Scotia de mai putin de o luna.Ianis a aflat ca va fi cumparat definitiv in momentul in care a vrut sa isi inchirieze un apartament, conform Digi Sport.In prima faza, fotbalistul roman a vrut sa il inchirieze pentru trei luni, dar oficialii lui Rangers i-au transmis sa renunte si sa isi caute ceva pe termen lung deoarece il vor cumpara.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.