Pasa de gol pentru Ianis Hagi, la primul sau meci ca titular dupa aproape doua luni (Video)

Titularizat in premiera de noul antrenor Hannes Wolf, dupa plecarea lui Felice Mazzu, Ianis a jucat inca din primul minut in jocul cu Saint Truidense si a oferit o pasa de gol la reusita lui Samata din minutul 9. Genk a pierdut totusi acest meci cu 2-1, dupa ce inca din prima repriza, Truidense a intors jocul.Golurile au fost marcate de Boli (min.18) si Suzuki (min.41).In acest sezon, Hagi se poate lauda cu 14 meciuri jucate pentru Genk, in toate competitiile, rastimp in care a reusit 3 goluri si trei pase de gol.Imagini VIDEO cu pasa de gol a lui Ianis le puteti urmari pe acest link In clasament, Genk a coborat pana pe 9, cu 21 de puncte, la 7 distanta de ocuparea unui loc de play-off.Baiatul legendarului Gica Hagi nu mai bifase un meci ca titular in Belgia de pe 19 octombrie, partida in care a evoluat din primul minut cu Standard Liege . Pe atunci, inca era antrenor Mazzu.Dupa plecarea acestuia, a venit Hannes Wolf la Genk, un tehnician german de 38 de ani. Wolf a mai lucrat cu un singur roman in cariera, Alexandru Maxim, in sezonul 2016-2017 la Stuttgart.Reamintim ca sambata, un alt roman a facut senzatie in Europa, e vorba de George Puscas , care a marcat un hattrick in tricoul lui Reading: