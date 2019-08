Pasa de gol splendida pentru Ianis Hagi in Belgia. Genk sparge gheata dupa doua infrangeri la rand (Video)

Ziare.

A fost 4-0 pentru Genk in deplasarea de la Beveren, iar Ianis Hagi a fost trimis pe teren abia din minutul 76, asta dupa ce etapa trecuta a dezamagit ca titular.La ultimul gol al echipei sale, Hagi a pasat decisiv in mod splendid pentru atacantul tanzanian Mbwana Samatta, angajandu-l pe acesta cu o pasa in adancime din propria sa jumatate, asa cum puteti urmari in imagini VIDEO mai jos:Acest gol a venit in minutul 86, Ianis intrand pe gazon cu zece minute mai devreme, in locul lui Piotrowski, la scorul de 3-0 in favoarea lui Genk.Africanul Samatta a marcat un hattrick in minutele 53, 66 si 86, iar Paintsil a marcat celalalt gol, al patrulea, primul al partidei de fapt, in minutul 21.Iata echipele de start ale meciului:Romanul de 20 de ani are deja un gol in prima liga belgiana, cand a adus victoria lui Genk in prima etapa cu Kortrijk, scor 2-1.Doua victorii si doua infrangeri are pana acum Genk in acest sezon, avand 6 puncte si fiind pe locul 7 in clasament.Ianis a fost cumparat de Genk pentru 4 milioane de euro in aceasta vara de la Viitorul dupa ce a fost marea vedeta a Romaniei la Europenele de tineret din Italia.