Planul complex pe care FC Barcelona il are cu Ianis Hagi. Vrea sa il cumpere acum si sa il imprumute echipei lui Ronaldo - presa

Formatia lui Leo Messi este dispusa in acest moment sa plateasca suma de 10 milioane de euro pe Ianis, dar in acest moment, dupa ce l-ar cumpara, l-ar imprumuta la o formatie din prima liga spaniola, pentru a avea meciuri in picioare si a capata experienta in La Liga.Vorbim despre gruparea Real Valladollid, patronata de unicul Ronaldo , brazilianul care a fost fara indoiala cel mai bun numar 9 din ultimii 30 de ani in fotbalul mare.Informatia a fost furnizata de presa spaniola, prin portalul El Gol Digital , care noteaza ca "grasutul" Ronaldo e hotarat ca sezonul viitor echipa sa sa nu mai aiba emotii cu retrogradarea, dupa salvarea in extremis de la finalul acestui sezon.Dupa cum afirma cotidianul citat mai sus, Valladolid are si o varianta de rezerva, avand in vedere ca nu are bani acum sa il cumpere pe Hagi, dar vrea sa profite de bunele relatii pe care le are cu Barcelona, pentru a-l imprumuta.Iar varianta este ca clubul in alb si violet sa il vanda pe Ruben Alcarez, care are o clauza de reziliere de 12 milioane de euro, iar cu acesti bani sa il aduca pe Ianis in Spania, fara sa mai depinde de Barcelona, iar jucatorul sa fie exclusiv al lui Valladollid.Printre echipele care l-au mai dorit in aceasta vara pe Hagi s-au aflat si Sevilla, Bayern Munchen Anderlecht , Ajax, Spartak Moscova si Dortmund.Ianis a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei la recent incheiata editie de Campionat European de tineret Under 21, acolo unde echipa noastra a terminat in primele 4, fiind eliminata in semifinale de Germania, scor 2-4.D.A.