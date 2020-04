Porumboiu spune ca Ianis Hagi "are un mare handicap"

Ziare.

Fostul finantator al lui FC Vaslui e convins ca Ianis nu-l va egala niciodata pe tatal sau.Ba mai mult, aceasta comparatie ii face mai mult rau decat bine lui Ianis, potrivit lui Porumboiu."Ar face fata la Lazio pentru ca are un talent imens. Ianis are insa un mare handicap: e baitul lui Gica Hagi si toata lumea se asteapta sa fie la nivelul tatalui sau", a spus Porumboiu intr-o interventie la ProX."Nu-l va putea egala vreodata pe tatal sau. E insa foarte talentat", a completat acesta.Ianis Hagi are 21 de ani si in prezent se afla la Rangers, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Genk.Recent, presa din Italia a scris despre un interes al lui Lazio pentru internationalul roman.I.G.