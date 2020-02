Presa britanica, despre meciul minunat facut de Ianis Hagi in Europa League

Ziare.

Hagi a fost eroul lui Rangers si a inspirat victoria de pe Ibrox! Cum e tatal, asa si fiul! Mandrul tata Gheorghe Hagi si-a urmarit fiul din tribune cum s-a transformat in eroul lui Rangers!La doar 21 de ani, Ianis Hagi si-a asumat responsabilitatea si a tras dupa el o echipa ce parea invinsa a lui Rangers! Rangers era condusa cu 2-0, dar Hagi a refuzat sa capituleze! Romanul a adus 50 de mii de scotieni in delir.Romanul a adus jocul la viata cu un gol superb cu 20 de minute inainte de final, iar apoi a adus stadionul in delir prin reusita egala cu victoria.Ianis Hagi a inspirat echipa sa revina pe final. Ultimul cuvant in acest meci i-a apartinut lui Hagi, care a facut lucruri magice pe teren si a adus fanii in extaz.Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri C.S.