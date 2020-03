Presa britanica dezvaluie motivul pentru care Ianis Hagi s-a suparat: Steven Gerrard trebuie sa intervina

Ziare.

Jurnalistii de la The Sunday Post noteaza ca Steven Gerrard ar trebui sa profite de pauza cauzata de pandemia de coronavirus pentru a ridica starea de spirit a unor jucatori , printre care si Ianis Hagi.Conform sursei citate, Ianis ar fi suparat pe faptul ca nu a fost lasat de colegi sa execute o lovitura libera, desi luase mingea in mana."Hagi a luat mingea si era dornic sa repete lovitura din care a inscris luna trecuta contra celor de la Braga. O dezbatere a jucatorilor a fost condusa de capitanul James Tavernier, care a decis ca Borna Barisic trebuie sa bata lovitura libera.Lui Hagi nu i-a convenit deloc. A parut suparat rau. Alfredo Morelos l-a implorat sa tina capul sus dupa acest moment. Steven Gerrard trebuie sa intervina", a scris sursa citata.In partida din Europa League, Ianis a fost introdus pe teren abia in minutul 68, cand Leverkusen conducea cu 2-0.In minutul 78, Ianis a vrut sa execute o lovitura libera, dar Barisic i-a luat mingea din mana si l-a dat la o parte. In cele din urma, acesta a tras putin pe langa poarta.In cele din urma, Leverkusen a castigat meciul cu Rangers, din optimile Europa League, cu 3-1.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri marcate si 2 pase de gol oferite in toate competitiile.C.S.