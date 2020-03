Presa britanica: Pare ciudat ce-si doreste Ianis Hagi

Ziare.

Jurnalistii de la Here is the City noteaza ca eventuala dorinta a lui Ianis Hagi este ciudata, in conditiile in care nu a avut evolutii iesite din comun la Rangers."Pare ciudat ca Ianis Hagi sa-si doreasca o liga mai competitiva, avand in vedere ca a facut parrte dintr-o echipa a lui Rangers care s-a chinuit in 2020", a comentat Here is The City.Amintim ca presa din Italia a scris in urma cu doua zile ca Ianis nu mai este multumit in totalitate la Rangers si ar dori sa plece.Ianis este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar gruparea scotiana are o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.