Publicatia belgiana Voetbal Belgie da ca sigura plecarea internationalului roman de la Genk, pe urmele sale fiind trei echipe importante din Europa.Pe langa Rangers, care are o optiune de a-l transfera pe Ianis la sfarsitul perioadei de imprumut, fiul lui Gica Hagi mai este dorit de Lazio Roma si Tottenham Hotspur.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l aduce, in vara trecuta, pe Ianis Hagi de la Viitorul.Dupa numai o jumatate de sezon, Ianis a fost cedat sub forma de imprumut la Rangers, care are si optiunea de a-l transfera in schimbul a 5 milioane de euro.4,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.