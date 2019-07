Presa din Belgia anunta transferul lui Ianis Hagi: Fiul "Regelui" va semna vineri contractul

Ziare.

Potrivit La Derniere Heure, negocierile in vederea transferului au intrat in ultima linie dreapta. Daca totul va decurge bine, Ianis Hagi ar urma sa soseasca vineri la Genk ca sa efectueze vizita medicala si sa semneze un contract de lunga durata, de patru sau cinci ani. Suma de transfer nu ar urma sa depaseasca 10 milioane de euro.Fotbalistul Viitorului Constanta, in varsta de 20 de ani, este urmarit de cluburi de top, ca Borussia Dortmund, Sevilla, FC Barcelona sau Spartak Moscova.Ianis Hagi este dornic sa faca un pas inainte in cariera sa fara sa arda etapele. El vrea sa joace in campionatul Belgiei, ce i-ar permite sa progreseze, cum s-a intamplat cu prietenul si compatriotul sau, Razvan Marin , caruia i-a cerut sfatul, scrie cotidianul citat.La Genk, Ianis Hagi va avea ocazia sa vada cum cota lui creste, el avand ocazia sa dispute in aceasta toamna Liga Campionilor, la cateva luni dupa ce a stralucit la Campionatul European de tineret.Alte doua cluburi din Belgia, Anderlecht si Standard Liege , fosta echipa a lui Razvan Marin, au fost si ele interesate de fiul legendarului Gheorghe Hagi, aminteste site-ul walfoot.be.Ianis Hagi a avut o experienta nereusita in strainatate, la echipa italiana Fiorentina (iulie 2016-ianuarie 2018).In lotul lui Genk este un roman, Vladimir Screciu.