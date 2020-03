Presa din Belgia, despre situatia stranie in care se afla Ianis Hagi

Ziare.

Jurnalistii belgieni au remarcat ca, in ciuda evolutiilor sub asteptari avute de Ianis in tricoul lui Genk, cota sa de piata a crescut cu un milion de euro.In consecinta, Genk ar putea realiza chiar un profit cu un jucator pe care nu-l mai doreste in lotul sau."Romanul in varsta de 21 de ani are mult talent si clasa, dar contrar asteptarilor nu s-a adaptat la Genk. Totusi, imprumutat la Rangers, mijlocasul ofensiv si-a intrat in forma si cota sa a crescut de la 4 la 5 milioane de euro. Exact atat cat este optiunea, asa ca Genk ar putea face chiar profit", noteaza publicatia Voetbal Nieuws 4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.5 milioane de euro e suma cu care Rangers il poate achizitiona pe Ianis Hagi la sfarsitul acestui sezon, potrivit unei clauze prevazute in contract.I.G.