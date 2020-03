Presa din Belgia, despre transferul lui Ianis Hagi - ce au remarcat jurnalistii

Ziare.

Intr-un material publicat de Le Soir , jurnalistii belgieni amintesc ca Ianis are evolutii mult mai bune in Scotia, in timp ce in Belgia nu a primit sanse."Ianis Hagi a adus magia la Rangers", a titrat publicatia belgiana, care continua: "Dupa un esec la Genk, fiul lui Gheorghe Hagi si-a revenit rapid sub comanda lui Steven Gerrard, unde este imprumutat cu optiune de cumparare".Sursa citata mai scrie ca "Ianis nu a aratat la Genk ca merita cele 4 milioane", dar ca "si-a aratat adevarata valoare in Scotia", iar acest lucru ridica un semn de intrebare in privinta deciziei de a-l ceda atat de rapid.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase de gol.Pentru a-l cumpara de la Genk, Glasgow Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro in vara.Fotbalistul roman e anuntat titular in partida dintre Bayer Leverkusen si Rangers, din optimile Europa League, ce va avea loc joi, de la ora 22:00.C.S.