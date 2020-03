Presa din Belgia, dura cu Ianis Hagi: "Genk va scapa de o mahmureala"

Ziare.

com

Internationalul roman a fost cumparat in vara anului trecut de Genk, insa a rezistat doar o jumatate de sezon in Jupiler League, fiind cedat in iarna sub forma de imprumut la Rangers."Genk va scapa in curand de o mahmureala deoarece Rangers e dispusa sa plateasca 5 milioane de euro pentru transferul lui Ianis Hagi. In acest fel, Genk va face chiar si ceva profit cu romanul, care va intra in istorie doar ca un trecator tacut", noteaza publicatia belgiana Voetbal Nieuws Primul "11" al celor mai slabe transferuri facute in acest sezon in Jupiler League:Vanja MILINKOVIC-SAVIC (Standard) - Mikael LUSTIG (AA Gent), Cameron HUMPHREYS (Zulte Waregem), Corentin FIORE (Cercle Brugge) - Jhonny LUCAS (STVV), Omar GOVEA (Zulte Waregem) - Kevin MIRALLAS (Antwerp), Ianis HAGI (KRC Genk), Samir NASRI (RSC Anderlecht) - Mbaye DIAGNE (Club Brugge), Stephen ODEY (KRC Genk).In tricoul lui Genk, Ianis a jucat 19 meciuri, reusind 3 goluri si patru assisturi.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul.I.G.