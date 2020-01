Presa din Belgia si-a pierdut orice speranta in privinta lui Ianis Hagi

Ziare.

com

Fiul Regelui a fost trecut de jurnalistii belgieni de la WalFoot pe lista jucatorilor de care nu mai au nici macar o asteptare in 2020."Una dintre senzatiile EURO U21 si una dintre marile sperante ale fotbalului romanesc, Ianis a ajuns in Belgia ca un viitor star. Iar cand esti fiul lui Gica Hagi nu poaote fi altfel. Dar adaptarea la campionatul Belgiei, cand vii din Romania, poate fi delicata - intrebati-i pe Nicusor Stanciu sau chiar pe Denis Dragus. Iar Hagi, oricat de talentat era, s-a chinuit si nu l-a convins pe Felice Mazzu.Fara sa fie decisiv in meciurile disputate pana acum, Ianis nu a reusit sa devina una dintre senzatiile campionatului nici macar sub comanda lui Hannes Wolf", a scris publicatia belgiana.Ianis a marcat 3 goluri in prima parte a sezonului pentru Genk si a fost trecut pe banca de rezerve.Genk a platit 4 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Viitorul Constanta.De altfel, belgienii au transferat deja un fotbalist in aceasta perioada, care evolueaza pe acelasi post cu Ianis Hagi.C.S.