Presa din Bulgaria, despre transferul lui Ianis Hagi: Senzational! Ludogorets doboara toate recordurile pentru un star european. Suma e uriasa!

Jurnalistii bulgari spun ca venirea lui Ianis in tara lor ar fi senzationala, insa nu cred ca Ludogorets isi poate permite sa plateasca 4 milioane de euro."Senzational! Ludogorets doboara toate recordurile pentru un star european. Suma e uriasa", scrie Sportal "Totusi, in ciuda informatiilor din Romania, e putin probabil ca Ludogorets sa plateasca 4 milioane de euro pentru un jucator, ceea ce ar reprezenta un record absolut pentru Bulgaria", continua sursa in cauza.Sport.ro a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca mijlocasul imprumutat de Genk la Rangers ar putea ajunge din vara in... Bulgaria!Campioana din ultimele 8 sezoane, Ludogorets, ar fi dispusa sa plateasca 4 milioane de euro in schimbul lui Hagi jr., precum si taxele si comisioanele agentilor, scrie sursa citata.Ianis va fi tentat sa vina la Razgrad cu un salariu anual de 500.000 de euro plus bonusuri, iar leafa ar urma sa-i creasca in anii urmatori pana la 1 milion de euro pe sezon.Patronul echipei, miliardarul Kiril Domusciev, s-ar fi consultat deja cu antrenorul Pavel Vrba, iar cei doi il considera pe Ianis drept inlocuitorul perfect pentru brazilianul Marcelinho.I.G.