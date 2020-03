Presa din Italia: Va amintiti de Ianis Hagi? Iata unde ar putea ajunge

Ziare.

Corriere Dello Sport anunta, marti dimineata, ca fiul lui Gica Hagi se afla in atentia directorului sportiv al lui Lazio, Igli Tare. Nu e prima oara cand italienii anunta ca Lazio e interesata de transferul lui Ianis , iar site-ul violanews.com comenteaza astfel informatia:"Va amintiti de Ianis Hagi? Fiul faimosului Gheorghe Hagi a jucat pentru Fiorentina in urma cu patru ani, insa fara mult succes. Exista zvonuri despre un interes al lui Lazio, insa e inca devreme pentru a vorbi despre mercato-ul din vara", noteaza sursa citata.Ianis Hagi a jucat un an si jumatate la Fiorentina, perioada insa in care a prins doar doua meciuri la echipa mare.In prezent, Ianis Hagi evolueaza la Glasgow Rangers sub forma de imprumut de la Genk.In vara, gruparea scotiana il poate transfera pe Ianis in schimbul a 5 milioane de euro.I.G.