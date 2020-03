Presa din Portugalia l-a elogiat intr-un amplu material pe Ianis Hagi: Demonstreaza ca nu este doar baiatul lui tata

Ziare.

Rangers a trecut cu 4-2 la general de Braga, dubla din cadrul 16-imilor din UEFA Europa League, iar Ianis Hagi a facut doua meciuri foarte bune, in tur marcand doua goluri. Publicatia lusitana Paraeles i-a dedicat un material special romanului, intitulat: "Demonstreaza ca nu este doar baiatul lui tata".In acest material este analizata cariera tanarului jucator de 21 de ani, care este in prezent imprumutat de Racing Club Genk din Belgia in Scotia, pana la vara. Rangers daca vrea sa il transfere definitiv pe Hagi, va trebui sa plateasca suma de 5 milioane de euro."Ianis Hagi a explodat la Viitorul , un club patronat si antrenat de Gheorghe Hagi. A esuat la Fiorentina si Genk, dar a devenit un jucator important la Rangers. Chiar daca Rangers pare ca a pierdut din nou titlu in fata lui Celtic, mijlocasul Ianis Hagi a fost una dintre piesele importante din echipa lui Steven Gerrard.Ianis a ajuns in ianuarie la Rangers, sub forma de imprumut de la Genk, iar inceputul nu putea fi mai bun, Braga stie mai bine, fiul uriasului Gheorghe Hagi reusind sa marcheze de doua ori in meciul din Europa League.Ianis Hagi a debutat la echipa tatalui sau, Viitorul, dar incercarile de afara, de la Fiorentina si Genk, nu au fost cele mai reusite, insa mutarea pe taram scotian se pare ca a fost cea mai inspirata decizie", au punctat in ampla lor analiza jurnalistii portughezi.Intre timp, campionatul din Scotia a fost suspendat definitiv din cauza pandemiei de coronavirus. In prima etapa de la reluare ne asteapta marele derbi Celtic - Rangers.Ianis Hagi a evoluat in 12 partide de la venirea in Scotia. Joi, Hagi a intrat in ultimele 20 de minute in partida pierduta de Glasgow joi in prima mansa din optimile Europa League cu Bayer Leverkusen, scor 1-3.Citeste si:D.A.