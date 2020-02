Presa din Scotia avertizeaza ca Steven Gerrard il "strica" pe Ianis Hagi

Ziare.

Jurnalistii de la Rangers News sustin ca Gerrard greseste deoarece il foloseste pe Ianis Hagi ca extrema dreapta, in loc sa il puna in spatele atacantului."Managerul lui Rangers este in pericol sa-l iroseasca pe Ianis Hagi, daca va continua sa-l mai joace in benzile terenului. Pana acum, in intreaga cariera, Ianis a avut doar un rol de mijlocas ofensiv. Blocat in banda dreapta, jucatorul in varsta de 21 de ani, care este mai degraba rafinat decat un jucator cu fizic, a parut adesea izolat.Au fost cateva atingeri frumoase care au venit in momentele in care a aparut in centru, dar in general a avut un impact scazut asupra jocului. Talentul este evident, a aratat la debut ce poate. Totusi, se pare ca Rangers a adus un jucator cu calitate, dar sistemul nu i se potriveste. Daca Gerrard continua cu aceasta abordare risca sa iroseasca un jucator de calitate", a scris Rangers News Comentariul din presa scotiana vine la cateva zile dupa ce si Dan Petrescu a remarcat acelasi lucru. "Nu vreau sa supar pe nimeni, dar Ianis trebuie sa joace al doilea varf. Eu il vad numai in centru. Daca il baga prin dreapta sau prin stanga... Pentru mine e 10, adica sa joace in spatele varfului!Cum sa il bagi pe benzi, nu vad sa dea randament. Pana nu gaseste un antrenor care sa-l joace acolo ii va fi greu. Are calitati extraordinare in centru", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.Ianis Hagi a marcat un gol in cele patru meciuri disputate pana acum in tricoul lui Glasgow Rangers.Este imprumutat in Scotia pana in vara, iar Rangers are o optiune de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.C.S.