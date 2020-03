"Presa din Scotia dezvaluie ultima decizie luata de Ianis Hagi"

Ziare.

Pe langa Ianis, doar alti trei fotbalisti de la Rangers au mai luat aceasta decizie, informeaza Football Insider 247 Sursa citata mentioneaza ca Ianis a avut acordul clubului Glasgow Rangers pentru a reveni in Romania."Realitatea este ca pauza ar dura mai bine de o luna, s-ar putea sa ajungem chiar in luna iunie pana cand se va trece peste aceasta perioada de suspendare", a scris portalul scotian.Contractul lui Ianis Hagi cu Rangers expira pe 30 iunie, iar scotienii nu au exercitat pana acum optiunea de cumparare.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Genk.C.S.