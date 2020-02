Presa din Scotia, din nou la picioarele lui Ianis Hagi dupa inca o prestatie foarte buna pentru Rangers

Ziare.

com

Rangers a castigat sambata cu 4-1 in deplasarea de la Hamilton, calificandu-se in sferturile Cupei Scotiei, dupa o partida excelenta facuta de oamenii in alb si albastru, antrenati de legenda celor de la FC Liverpool, Steven Gerrard.Hagi a fost titular si a fost inlocuit in minutul 73. El ar fi putut sa isi treaca in cont doua pase de gol, dar de fiecare data sud-americanul Morelos a ratat in pozitie excelenta dupa pasele primite de la mijlocasul roman. Cotidianul britanic Daily Record a titrat dupa acesta partida: "Hagi impresioneaza din nou", continuand apoi in extenso.."au existat momente cand Rangers nu a accelerat si nu a putut fisura defensiva adversa, chiar si cu eforturile lui Ianis, mai ales ale lui".Fanii l-au ovationat la final pe Hagi, chiar daca nu a facut o parte secunda atat de buna, iar unul dintre suporterii lui Rangers avea o reactie interesanta pe Twitter , dupa meci, sambata:"Ianis Hagi este cel mai bun fotbalist care a jucat in Scotia de la Brian Laudrup", puncta fanul respectiv care isi aducea aminte de mijlocasul danez care a facut istorie in Scotia, el fiind fratele si mai cunoscutului Michael Laudrup, care a evoluat pentru Lazio, Juventus, Barcelona si Real.Danezul a jucat la Rangers intre 1994 - 1998 si a castigat de 3 ori campionatul, plus Cupa Scotiei, plus Cupa Ligii Scotiei.La finalul partidei cu Hamilton, un alt cotidian din Scotia, The Scottish Sun, l-a notat pe roman cu nota 7, la capatul prestatiei sale.Ianis Hagi a fost imprumutat la Glasgow Rangers de catre clubul sau belgian Racing Club Genk.D.A.Citeste si: