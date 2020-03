Presa din Scotia, foarte dura cu Ianis Hagi: Nota acordata dupa ultimul meci

Ziare.

Jurnalistii scotieni de la The Scottish Sun au fost foarte duri cu Ianis si i-au acordat nota 2 dupa aceasta prestatie. Doar Jermain Defoe, tot de la Rangers, a mai primit nota 2.Scotienii au motivat aceasta alegere notand ca Ianis nu s-a facut remarcat in cele 30 de minute pe care le-a disputat, cu exceptia unui sut trimis peste poarta. Rangers a pierdut cu 1-0 si a fost eliminata din Cupa Scotiei de Hearts.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a marcat trei goluri si a oferit doua pase decisive.Gruparea de pe Ibrox Park trebuie sa plateasca 5 milioane de euro in vara pentru a-l cumpara de la Genk.Belgienii l-au achizitionat cu 4 milioane de euro de la Viitorul , astfel ca nu vor face un profit considerabil.C.S.