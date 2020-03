Presa din Scotia l-a criticat pe Ianis Hagi dupa un meci slab si i-a acordat cea mai mica nota din cadrul echipei

Ziare.

com

Romanul de 21 de ani a fost titular pentru Rangers, dar a fost inlocuit de Steven Gerrard in minutul 63, dupa un joc pe care Ianis Hagi ar trebui sa il uite destul de curand.Jurnalistii scotieni de la rangersnews.uk i-au acordat cea mai mica nota din echipa pentru fostul jucator de la Fiorentina , 5! Britanicii i-au descris si evolutia sa de duminica: "A intrat si a iesit din joc inainte sa fie inlocuit de Kamberi, la putin timp dupa ce a trecut o ora de joc. Trebuie sa se implice mai mult atunci cand nu este protagonistul echipei", puncta presa din insula.Hagi are 11 meciuri bifate la Rangers, rastimp in care a marcat de 3 ori si a oferit si doua pase decisive.Baiatul lui Gica Hagi s-a remarcat printr-un conflict cu un arbitru asistent in meciul cu Ross, in minutul 4, cand nu a fost de acord cu un fault in atac semnalizat de acesta si a urlat spre el: "Nici macar nu l-am atins, nu l-am atins!".Citeste si:Daca Rangers va dori sa il cumpere la vara pe Hagi, imprumutat in acest moment doar de la Racing Genk, va trebui sa achite suma de 5 milioane de euro.D.A.